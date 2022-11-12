На Бухарестской застолье троих знакомых закончилась двумя трупами: обстоятельства выясняются

На Бухарестской вечер троих знакомых закончился смертью двоих. Заявитель рассказал полиции о наркотиках.

В пятницу, 11 ноября, в полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя, заявившего, что в квартире дома 33, корпус 1 по Бухарестской улице он обнаружил трупы двоих своих знакомых, мужчины и женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшим полицейским заявитель рассказал, что находился в гостях у друзей, они вместе выпивали спиртное и легли спать. Проснувшись утром, он обнаружил жильцов без признаков жизни. Мужчина добавил, что знакомые иногда употребляли наркотики. Трупы направлены в морг для установления причин смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Парголово нашли избитый труп гражданина Белоруссии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп направлен в морг для установления причины смерти.