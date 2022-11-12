В Госдуме хотят начать привлекать по УК РФ за коллекторскую деятельность

В Госдуме хотят начать привлекать по УК РФ за коллекторскую деятельность
Фото: unsplash

В Госдуме собираются начать привлекать коллекторов по уголовной статье. Многие россияне пострадали от их деятельности.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за коллекторскую деятельность. По словам председателя Вячеслава Володина, необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно законопроекту, предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. По всей России было множество случаев, когда коллекторы превращали в кошмар жизни россиян. Как пишут СМИ, в Новосибирске злоумышленники изнасиловали дочь россиянки и избили членов ее семьи. В Белгородской области банк обклеил оскорбительными листовками подъезд женщины, просрочившей оплату взноса по кредиту. На них были написаны ее данные, фото и объявление об оказании интимных услуг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что слесарь из коллекторского агентства зарезал пенсионера-ревнивца в Красном Селе.

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