В Петербурге умерла режиссер БДТ Людмила Шувалова

Режиссера БДТ Шуваловой не стало на 96-м году жизни. Она внесла немалый вклад в искусство.

В Петербурге скончалась режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Людмила Шувалова. Информацией об этом поделились в пресс-службе БДТ.

Шувалова скончалась на 96-м году жизни. Театру она посвятила более 70 лет, начав карьеру в качестве актрисы. Позже она стала ассистентом режиссера, а в 1980 году – режиссером БДТ. Шувалова поработала над спектаклем «Этот пылкий влюбленный», в которым сыграли Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик. Также она имела отношение к спектаклям «Цена», «Любовные письма», «Жорж Данден», «Костюмер», «Васса Железнова» и многими другими.

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