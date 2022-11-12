В Петербурге и Ленобласти ремонт внесет коррективы в расписание электричек

В Петербурге и Ленобласти временно будет изменено расписание электричек. Причина в ремонтных работах.

В Петербурге и Ленинградской области на следующей неделе изменится расписание электричек в связи с проведением ремонтных работ. Некоторые поезда и вовсе перестанут ходить. Информацией об этом поделились в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В период с 14 по 17 ноября на участке Мельничный Ручей — Ладожское Озеро не будут ходить поезда №№ 6817 и 6830, а электричка №6823 Петербург — Ладожское Озеро пойдет по измененному графику. Также 15 ноября по другому расписанию будут ходить поезда №№ 6830, 6921 и 6924, 17 ноября — № 6823, 18 ноября — №№ 7532 и 6540.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по «красной» ветке петербургского метро запустили первый поезд «Балтиец». Состав привезли в Северную столицу еще в сентябре в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метро.