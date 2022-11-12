По «красной» ветке петербургского метро запустили первый поезд «Балтиец»

В Петербурге запустили первый поезд «Балтиец». Его привезли в город еще в сентябре.

В субботу, 12 ноября, по «красной» ветке петербургского метрополитена был запущен первый поезд «Балтиец». Состав привезли в Северную столицу еще в сентябре в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метро. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Всего город получит 950 вагонов «Балтиец», что является почти половиной вагонного парка. Из них порядка 300 будут поставлены в течение нескольких лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге станцию метро «Ладожская» планируют закрыть 8 февраля 2023 года для проведения ремонтных работ. Их должны закончить в 2024 году, следует из документов, опубликованных на сайте Госзакупок. В течение 11 месяцев необходимо осуществить ремонт вестибюля и наклонного хода станции.