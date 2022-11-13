Юрист: сотрудника нельзя лишать премии, даже если его оклад ниже МРОТ

Специалист пояснила, как работодатели могут нарушать закон и не платить премии. Есть условия.

Оказалось, что если премия «увеличивает» размер зарплаты работника до МРОТ, то она фактически приравнивается к окладной части, и работодатель не имеет права лишать своего подчиненного премии за некачественную работу. В ином случае – это нарушение закона, согласно которому, зарплата гражданина, отработавшего рабочий день полностью, не должна быть ниже МРОТ. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.

Как передает агентство «Прайм», если работодатель пытается увеличить окладную часть за счет премии до уровня МРОТ, то по закону такая «премия» становится частью оклада.

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