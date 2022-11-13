Врач рассказала, сколько раз переболеть за зиму – нормально

Специалист рассказала, почему люди простужаются. Оказалось, часто болеть должны только дети.

Сколько раз переболеть простудными заболеваниями за осенне-зимний период и при каких обстоятельствах стоит задуматься, нет ли нарушений в работе иммунной системы, сообщила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.

В эфире радио Sputnik Романенко сообщила, что простуда – это недуг, вызванный заражением респираторной инфекцией на фоне переохлаждения. Из-за этого в осенне-зимний период люди чаще заболевают. В идеале, взрослые не должны простужаться, так как иммунитет уже должен быть «натренирован». Специалист отметила, что простудиться два раза за зиму – нормально. Часто болеть свойственно детям детсадовского возраста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о риске зависимости от назальных спреев.