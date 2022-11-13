Петербуржцам рассказали о пользе белка и откуда его брать

Петербуржцам рассказали о пользе белка и откуда его брать
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В Роспотребнадзоре объяснили, сколько белка нужно разным людям. Также назвали несколько его источников.

Белок необходим человеку для поддержания жизни и иммунитета. Он является строительным материалом для каждой клетки, основой для химических процессов. Клетки белка состоят из аминокислот. Разные их последовательности кодируют разные белки. Всего существует 20 аминокислот, однако их комбинаций гораздо больше. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Так, суточная норма бела для женщин составляет от 58 до 87 г, для мужчин — от 65 до 117 г, для детей — от 36 до 87 г. Пожилым людям его количество стоит сокращать. Белок можно получить из мяса (говядина, свинина, кролик), птицы, рыбы и молочных продуктов. Особенно полезен белок куриного яйца. Растительными источниками являются соя, фасоль, чечевица, горох и маш.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, какие продукты усиливают чувство голода. В список попали специи и сладкое.

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