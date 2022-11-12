Петербуржцам рассказали, какие продукты усиливают чувство голода

Петербуржцам рассказали, какие продукты усиливают чувство голода
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали о продуктах, влияющих на аппетит. В список попали специи и сладкое.

В петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали о продуктах, усиливающих чувство голода. Так, большую порцию можно съесть из-за кислой и острой еды – она раздражает слизистую желудка, тем самым усиливая выработку желудочного сока. Это яблоки, лимоны, апельсины, маринованные огурцы, квашеная капуста и другие. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

Голод усиливается от специй и соусов — перца, соли, горчицы, хрена, укропа, базилика и пряностей. Сладости, шоколад, фруктовые соки и мучное также способны разбудить аппетит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как управлять вниманием и концентрацией. Дело в том, что периодически многие сталкиваются с проблемой невозможности контролировать себя.

еда здоровье продукты


 

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