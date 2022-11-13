Диетолог рассказала о вреде какао

Врач рассказала, чем может быть полезно какао и кому стоит не злоупотреблять им. При ряде болезней следует учитывать рекомендации врачей.

Специалист отмечает, что какао способно понизить артериальное давление, расширить кровеносные сосуды, снизить уровень «плохого» холестерина, а также улучшить настроение. Однако напиток может представлять опасность для людей с лишним весом, а также беременных женщин. Об этом сообщила детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

Как сообщает Life, какао лучше не пить людям, страдающим от чрезмерной возбудимости и бессонницы, так как в напитке содержится кофеин. Обладателям сахарного диабета и ожирения рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители.

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