Терапевт рассказала о пользе стресса

На примере нападения тигра медик рассказала о важности стресса. Организм начинает работать определенным образом.

Стресс является приспособительной реакцией организма, без которой человек не смог бы выжить. Врач привела в качестве примера ситуацию, когда на человека нападает тигр и пояснила, что при резком «изменении внешней среды» организм подключает новые силы. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В беседе с RT медик пояснила, что человек при нападении тигра быстро группируется, прыгает в сторону либо на дерево или же, наоборот, вступает в схватку. Чтобы выжить при таких обстоятельствах, необходимо, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, лёгкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно. Стресс необходим чтобы выжить в экстремальных условиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал о вреде офисной работы.