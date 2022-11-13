В Петербурге размер материальной помощи от детей родителям вырос на 500 рублей за полтора года

В Петербурге размер материальной помощи от детей родителям вырос на 500 рублей за полтора года
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Петербуржцы стали чуть больше давать денег своим родителям. Мнения россиян по данному вопросу разделились.

Многие граждане убеждены в том, что взрослые дети должны помогать своим родителям деньгами. Так, размер материальной помощи старшим родственникам за полтора года вырос на 500 рублей и на данный момент составляет 10500 рублей. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

В Петербурге средняя сумма помощи родителям составляет в 2022 году 13,5 тыс. рублей. В 2021 году же на аналогичные нужды петербуржцы выделяли 13 тыс. рублей. Из опрошенных 55% считают, что взрослые дети всегда должны материально помогать родителям, еще 33% считает, что помощь необходимо оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. Также 8% россиян затруднились ответить, еще 4% не считают нужным помогать родителям.

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