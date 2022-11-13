В Петербурге размер материальной помощи от детей родителям вырос на 500 рублей за полтора года

Петербуржцы стали чуть больше давать денег своим родителям. Мнения россиян по данному вопросу разделились.

Многие граждане убеждены в том, что взрослые дети должны помогать своим родителям деньгами. Так, размер материальной помощи старшим родственникам за полтора года вырос на 500 рублей и на данный момент составляет 10500 рублей. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

В Петербурге средняя сумма помощи родителям составляет в 2022 году 13,5 тыс. рублей. В 2021 году же на аналогичные нужды петербуржцы выделяли 13 тыс. рублей. Из опрошенных 55% считают, что взрослые дети всегда должны материально помогать родителям, еще 33% считает, что помощь необходимо оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. Также 8% россиян затруднились ответить, еще 4% не считают нужным помогать родителям.

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