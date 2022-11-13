Актриса Самбурская раскрыла, почему навсегда отказалась от спиртного

Звезда ТНТ Настасья Самбурская взяла аскезу. На это у нее есть причина.

Актриса неоднократно заявляла, что добилась всего самостоятельно. До того, как Самбурская стала известной, по ее словам, она «варилась» в маргинальной среде своего родного города. В Приозерске Ленинградской области, где жила девушка, много выпивали, родителям было не до детей, у местных была тяжелая работа. Этот пример и стал причиной отказа от алкоголя.

В интервью Надежде Стрелец артистка призналась, что решила взять аскезу на алкоголь и табак навсегда. Аскеза – это отказ от чего-то в пользу того, чего не хватает. В случае звезды это -творчество. По ее словам, после принятия данного решения работы в ее жизни стало больше.

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