«Не знаю, что добавить»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей

«Не знаю, что добавить»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей
Фото: unsplash

Спортсменка отреагировала на бродящие в Сети слухи о расставании с Волей. Пара ответила фанатам вместе.

Брак гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли длится уже 10 лет. Пара растит двоих детей и считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Часто они демонстрируют семейную идиллию у себя в социальных сетях. Однако в Сети все равно ходят слухи, что их отношения на грани разрыва и совместные видео – лишь картинка для поклонников.

На фоне сплетен о разводе Утяшева обратилась к фанатам вместе с мужем и сообщила, что не знает, что сказать, так как у них в семье все хорошо. Воля не мог не пошутить, что «не разводится с Харламовым».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова похвасталась квартирой за 120 млн рублей. Звезда показала видео, на котором позирует на фоне живописного пейзажа.

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«Не знаю, что добавить»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей
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