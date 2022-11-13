«Не знаю, что добавить»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей

Спортсменка отреагировала на бродящие в Сети слухи о расставании с Волей. Пара ответила фанатам вместе.

Брак гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли длится уже 10 лет. Пара растит двоих детей и считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Часто они демонстрируют семейную идиллию у себя в социальных сетях. Однако в Сети все равно ходят слухи, что их отношения на грани разрыва и совместные видео – лишь картинка для поклонников.

На фоне сплетен о разводе Утяшева обратилась к фанатам вместе с мужем и сообщила, что не знает, что сказать, так как у них в семье все хорошо. Воля не мог не пошутить, что «не разводится с Харламовым».

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