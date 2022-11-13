Глава Грузии рассказала о 100 тысячах обосновавшихся в стане россиянах

Частичная мобилизация сказалась на миграционном вопросе. Многие россияне покинули страну и направились в Грузию.

После объявления в России частичной мобилизации часть граждан решили покинуть родину. В Грузии после произошедшего обосновались более ста тысяч обладателей российского гражданства. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В основном приехавшие — молодежь и представители среднего класса.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на зарубежное радио, по информации Зурабишвили, с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли около 700 тысяч россиян, 600 тысяч из них позже отправились в Армению, Турцию или страны Евросоюза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетные семьи освободят от частичной мобилизации: это касается тех, у кого четверо и более детей. Законопроект внесли в палату.