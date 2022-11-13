В России 14 ноября будут Курьи именины: как отмечать

В понедельник будет отмечаться древнее славянское торжество. Можно попросить о здоровье и любви.

Народно-христианский праздник Кузьминки осенние или Курьи именины в России отмечают 14 ноября. Название произошло от имен святых бессребреников Космы и Дамиана. Восточные славяне в этот день прощались с осенью и встречали зиму. Во времена Российской империи день Кузьмы и Демьяна чаще отмечали молодые женщины, снимавшие избу и справлявшие в ней Курячьи именины.

Как сообщает «МК в Питере», Косму и Дамиана молят о физическом выздоровлении, просветлении разума и о помощи в трудном учении, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага. Праздник отмечали блюдами с курятиной и кашей на протяжении трех дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ноябрьские праздники в два раза больше россиян отправятся отдыхать за границу.