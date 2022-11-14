Шаг к сердцу петербуржцев: «Буше» заменили депрессивную рекламу

В Санкт-Петербурге начали заменять баннеры «Буше» с депрессивным содержанием в метро. Жителей Северной столице возмутили слова «для шага вперед», расположенные перед платформой.

Как сообщает Мойка78, противоречивые рекламные баннеры «Буше для шага вперед», размещенные на стенах станций метро в Санкт-Петербурге, начали убирать после бурной реакции общественности.

Комментируя ситуацию с рекламой в социальных сетях, отдельные пользователи выражали недовольство скрытым подтекстом, появившимся в тексте из-за места его расположения. По мнению других подобные тексты вызывают негативные мысли и способствуют ухудшению настроения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге началась новая волна «срочных» продаж недвижимости. В начале ноября насчитывалось порядка 1,2 тыс. объявлений о продаже жилплощади с пометкой «срочно».