В Петербурге снова начали продавать квартиры с пометкой «срочно»

Петербуржцы начали быстро продавать недвижимость. Это уже вторая волна «срочных» объявлений.

В начале ноября насчитывалось порядка 1,2 тыс. объявлений о продаже жилплощади с пометкой «срочно». Аналитики за минувшие три года зафиксировали самый большой прирост объявлений данной категории. По всей России таких насчитывается около 12,5 тыс. Сравнительно с первым периодом 2022 года число срочных объявлений увеличилось на 85%.

Как сообщает РБК со ссылкой на «Циан.Аналитики», срочные предложения имеют заниженную цену. Такие квартиры стоят в среднем на 5,1% дешевле рыночной стоимости. Иногда цифра достигает 10-12%. В стране это уже вторая волна быстрых продаж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на покупку долей в петербургских квартирах вырос на 21%. Особой популярностью данный вид недвижимости пользуется у приезжих.