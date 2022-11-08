Спрос на покупку долей в петербургских квартирах вырос на 21%

В Петербурге увеличился спрос на покупку долей в квартирах. Особой популярностью данный вид недвижимости пользуется у приезжих.

В 2022 году в Петербурге на 21% вырос спрос на покупку долей в квартирах. Данным типом недвижимости больше всего интересуются приезжие. Об этом стало известно благодаря анализу, проведенному экспертами профильного агентства недвижимости «Доли.ру».

По итогам сентября 2021 года спрос на приобретение долей снизился на 5,44% относительно сентября 2021 года и вырос на 49,02% относительно сентября 2020 года. За текущий год, в период с января по сентябрь, спрос на покупку долей в Северной столице вырос на 21% относительно результата за аналогичный период 2021 года и на 129% относительно девятимесячного периода 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охладевшие к съему жилья петербуржцы заметили снижение цен на аренду квартир.