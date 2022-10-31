Охладевшие к съему жилья петербуржцы заметили снижение цен на аренду квартир

В Санкт-Петербурге снизились цены на аренду квартир до -15% в годовом исчислении. Спрос на съем жилья в городе также снизился.

По данным РБК, с момента объявления частичной мобилизации в России средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге, по сравнению с прошлым годом, упала на 10,1%. В свою очередь, «двушки» подешевели на 14,3% за год.

При этом количество новых объявлений о сдаче петербургской недвижимости в аренду увеличилось на 58%, что поставило Северную Столицу в первую тройку регионов с наибольшим ростом числа объявлений. Первое место занял Краснодар с +80% относительно сентября; второе досталось Ростову-на-Дону с +60%.

Конкуренция усиливается из того, что квартиры дольше простаивают без жильцов, а также общей неопределенности. Закономерно снизилась и доходность от сдачи квартиры в аренду вместе с сокращением ставок. Все это — следствие снижение потенциального спроса, которое произошло после начала частичной мобилизации.

«Мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды — небольшое сокращение ставок аренды осенью после периода повышенной активности на рынке, снижение спроса и рост объема предложения. Увеличение конкуренции и снижение активности арендаторов ограничивают динамику ставок и не позволяют выводить новые лоты по высоким ценам», — прокомментировал ситуацию эксперт Алексей Попов.

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