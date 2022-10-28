Карта «Подорожник» подорожает впервые за пять лет

Карта "Подорожник" подорожает впервые за пять лет. Фото: Baltphoto

Карта "Подорожник" подорожает впервые за пять лет. Фото: Baltphoto

С ноября меняется стоимость проездной карты «Подорожник». Последний раз новая цена устанавливалась 5 лет назад.

Стоить дороже «Подорожник» станет с 1 ноября текущего года. Как рассказали в ГКУ «Организатор перевозок», цена носителя электронного билета составит 80 рублей. Об этом пишет «МК в Питере».

Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, которые встроены в карту. Отмечается, что в продажу электронный носитель поступает без коммерческой наценки и предоставляется по себестоимости.

С 2017 года «Подорожник» продолжал стоить 60 рублей. Сейчас он пользуется большой популярностью у петербуржцев, так как по нему списывается меньшая сумма во время поездки, а также действуют достаточно выгодные тарифы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга в 2023 году не превысит официальный уровень инфляции.