Стала известна стоимость проезда на общественном транспорте Петербурга в следующем году

Петербуржцам рассказали о ценах на проезд в общественном транспорте и заметили, что увеличение стоимости не превысит официальный уровень инфляции (9%).

Уже скоро Комитет по тарифам окончательно определит стоимость проезда в общественном транспорте на 2023 год. Известно, что поменяться она должна незначительно. Об этом сообщают «МК в Питере».

Так, цена разового проезда может закрепиться на уровне 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте. Сейчас они составляют 65 и 60 рублей соответственно. Согласно статистике, разовым проездом пользуются не более 10% пассажиров, чаще всего граждане платят электронным способом при помощи банковских карты или «Подорожника».

Также почти не поменяется пересадочный тариф. Проезд по единому электронному билету увеличится с 45 до 49 рублей, а в наземном транспорте вырастет с 40 до 44 рублей. Такую же стоимость будет иметь и первая поездка по «Подорожнику» в рамках пересадочного тарифа, за вторую в течение часа нужно будет заплатить 10 рублей, а за третью и последующие отдавать деньги и вовсе не нужно.

Как и прежде, горожане смогут пользоваться тарифом «90 минут», который по фиксированной цене — 78 рублей — предлагает 1 поездку в метро и неограниченное количество в наземном транспорте.

Предполагается, что в 2023 году на рубль увеличится скидка от базового тарифа для владельцев «Подорожника» — с 20 до 21 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заявка на повышение тарифов зоны платной парковки не поступала, но в перспективе они могут быть дифференцированы.