Рабочая неделя в Санкт-Петербурге началась с похолодания

В понедельник, 14 ноября, жителей Санкт-Петербурга ожидает прохлада и безоблачное небо. Погодные условия формирует антициклон, информируют синоптики.

Как сообщил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Мехаил Леус, сейчас температура воздуха в Северной столице колеблется в диапазоне +2…+4 градуса. В области границы чуть шире: 0…+5 градусов. При этом из-за антициклона петербуржцам не стоит ждать осадков в первый рабочий день.

Тем не менее, уже во вторник, 15 ноября, в Северную столицу придет циклон. Из-за него по сему региону распространятся осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит +1…+3 градуса.

«В течение ночи осадки, переходя в мокрый снег, а на востоке области и в снег, распространятся по всему региону», – подвел итог синоптик в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургские коммунальщики готовились к началу заморозок, убирая воображаемый снег с улиц.