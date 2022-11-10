В Петербурге провели учения по уборке несуществующего снега

На Моховой улице в Санкт-Петербурге 10 ноября прошли учения по уборке снега. Работники коммунальных служб отрабатывали очистку крыш, тротуаров и дворов.

«Для качественной зимней уборки важно синхронизировать все эти работы, определить места для временного складирования снега и организовать его вывоз», – пояснил глава Жилищного комитета Олег Зотов в посте, опубликованном на его официальной странице во «ВКонтакте».

Он также отметил, что зимняя уборка требует освобождения дворов и улиц от транспорта, в том числе на платной парковке. Местные жители были предупреждены об учениях управляющей организаций. Автомобилисты, оставившие свои машины в зоне платной парковки получили оповещения в специальном приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что для уборки дворов зимой в Северной столице наймут более 4,3 тысячи дворников.