Ангела в Измайловском саду утеплили перед наступлением зимы

В преддверии начала зимних холодов петербуржцы утеплили один из символов города. На ангела в Измайловском саду надели согревающую одежду.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители Северной столицы одарили статую читающего ангела теплым шарфом и шапкой, разукрашенными в цвета российского триколора.

«Теперь он стал выглядеть более модным и ярким, да и в непогоду ему будет, скорее всего, уютнее», – прокомментировали перформанс, исполненный горожанами, и здании.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с началом новой рабочей недели в Санкт-Петербург придут холода. Из-за влияния антициклона в Северной столице 14 ноября ожидается переменная облачность без осадков. При этом на следующий день, во вторник, в регионе пройдет мокрый снег – так себя проявит циклон, пришедший в Ленинградскую область, сообщил Михаил Леус.