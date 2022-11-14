Ангела в Измайловском саду утеплили перед наступлением зимы

Ангела в Измайловском саду утеплили перед наступлением зимы
Фото: скриншот сообщества «Парнас Сити|Форум» «ВКонтакте»

В преддверии начала зимних холодов петербуржцы утеплили один из символов города. На ангела в Измайловском саду надели согревающую одежду.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители Северной столицы одарили статую читающего ангела теплым шарфом и шапкой, разукрашенными в цвета российского триколора.

«Теперь он стал выглядеть более модным и ярким, да и в непогоду ему будет, скорее всего, уютнее», – прокомментировали перформанс, исполненный горожанами, и здании.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с началом новой рабочей недели в Санкт-Петербург придут холода. Из-за влияния антициклона в Северной столице 14 ноября ожидается переменная облачность без осадков. При этом на следующий день, во вторник, в регионе пройдет мокрый снег – так себя проявит циклон, пришедший в Ленинградскую область, сообщил Михаил Леус.

ангел зима измайловский сад похолодание


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 15 ноября появится снежный покров
МИД РФ: новости о госпитализации Лаврова – высший пилотаж фейков
За 9 месяцев в России продали 3,2 млрд рублей нелегальной косметики
Популярность межрегиональных круизов в Петербурге упала ниже допандемийной
С петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более ...
В Петербурге открылась горячая линия для жалоб на такси и каршеринг
Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям
Ангела в Измайловском саду утеплили перед наступлением зимы