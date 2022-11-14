За 9 месяцев в России продали 3,2 млрд рублей нелегальной косметики

Центр развития перспективных технологий сообщил о нарушениях на 3,2 млрд рублей, совершенных на парфюмерном рынке Российской Федерации за первые три квартала 2022 года.

Согласно данным системы маркировки «Честный знак», в случае принятия контрольно-надзорными органами решения о наложении минимальных санкций по данным нарушениям, парфюмерные компании лишатся около 2,2 млрд рублей.

«За первые девять месяцев 2022 года система «Честный знак» зафиксировала 2,2 миллиона попыток продать духи и туалетную воду с нарушениями. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями за этот период, эквивалентна 3,2 миллиарда рублей», – сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге открылась горячая линия для жалоб на такси и каршеринг.