В Петербурге 15 ноября появится снежный покров

На фоне похолодания, пришедшего в Санкт-Петербург с началом новой рабочей недели, во вторник, 15 ноября, в городе может появиться небольшой снежный покров.

«Все вроде спокойно, и ветра сильного нет, и температура воздуха слабоположительная, до +2…+3 гр., но циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега», – рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем telegram-канале.

По его словам, мокрый снег в Санкт-Петербурге будет идти всю первую половину дня, пока циклон не сместится на юг. Учитывая достаточно низкую температуру воздуха и предполагаемое количество осадков, есть большая вероятность появления снежного покрова.

«Состояние дорог, не только по области, но и в городе будет очень сложным», – предупредил Александр Колесов автомобилистов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, согласно заявлениям Смольного, для уборки дворов зимой в Петербурге наймут более 4,3 тысячи дворников.