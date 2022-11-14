Директор Ленинградского зоопарка снята с должности после 19 лет работы

В Ленинградском зоопарке поменялся руководитель. С 15 ноября в должность вступает биолог Юрий Журавлев. Он займет место Ирины Скибы, проработавшей на этой должности 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Юрий Журавлев руководил разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом. Также он с 2014 года возглавлял отдел экспозиции в Московском зоопарке.

«Ирина Сергеевна Скиба освобождена от должности директора приказом Комитета по культуре Санкт Петербурга», – добавили в сообщении.

Следует отметить, что с личностью бывшего директора зоопарка связано несколько скандалов. Так, например, работавший когда-то в зверинце Игорь Мальцев выложил петицию, где заявлял, что животные содержатся в недостаточно хороших условиях. О низком качестве жизни обитателей зоосада также неоднократно заявляли посетители в различных социальных сетях.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что популярность межрегиональных круизов в Петербурге упала ниже допандемийной.