Минобрнауки: Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов

В период с 2019 по 2022 количество иностранцев, обучающихся в России, увеличилось на 26 тысяч человек. Это позволяет ей занимать седьмое место в мире по числу студентов из других стран.

«Мы сегодня находимся на седьмом месте среди стран мира по количеству иностранных студентов, у нас выросло количество бюджетных мест, порядка где-то на 30% за последние годы», – цитирует РИА Новости замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в 2022 году более 30 тысяч иностранцев зарегистрировались для участия в международной олимпиаде Open Doors. Она позволяет поступить в магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, по итогам 2021 года количество студентов-иностранцев составило 324 тысячи человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям.