Минобрнауки: Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов

Минобрнауки: Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов
Фото: Pxhere

В период с 2019 по 2022 количество иностранцев, обучающихся в России, увеличилось на 26 тысяч человек. Это позволяет ей занимать седьмое место в мире по числу студентов из других стран.

«Мы сегодня находимся на седьмом месте среди стран мира по количеству иностранных студентов, у нас выросло количество бюджетных мест, порядка где-то на 30% за последние годы», – цитирует РИА Новости замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в 2022 году более 30 тысяч иностранцев зарегистрировались для участия в международной олимпиаде Open Doors. Она позволяет поступить в магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, по итогам 2021 года количество студентов-иностранцев составило 324 тысячи человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям.

высшее образование иностранные студенты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Минобрнауки: Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов
Директор Ленинградского зоопарка снята с должности после 19 лет работы
Мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней давности, будут судить в Петербурге
Суд не дал мобилизованному петербуржцу перевестись из минометчиков в артиллеристы
Второй аэропорт сделает Петербург важным транспортным хабом?
С сентября 2023 года детей-безбилетников запретят высаживать с поездов
Смольный выиграл суд по Конюшенному ведомству
Детский омбудсмен: допустимую скорость самокатов для детей нужно снизить до ...