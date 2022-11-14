Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям

Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Жители Северной столицы готовы выделять на нужды своих родителей по 13,5 тысячи рублей. Это следует из результатов опроса.

Как сообщает «МК в Питере» с ссылкой на данные сервиса SuperJob, для 55% петербуржцев родителям необходима финансовая поддержка от взрослых детей. Еще треть респондентов придерживается мнение, что помочь старшим поколениям можно, когда в этом есть серьезная необходимость. По мнению 4% горожан считает, что их родители могут обойтись без материальной поддержки.

По всей России ситуация выглядит следующим образом: для 24% жителей регулярная помощь родителям – это норма, 32% прибегают к ней по необходимости, а 11% делают это с большими перерывами.

Самыми лояльными к старшему поколению оказались москвичи – в столице на помощь родителям выделяют почти 16 тысяч рублей. Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам рассказали о порядке получения пособия по безработице в 2022 году.

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