Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям

Жители Северной столицы готовы выделять на нужды своих родителей по 13,5 тысячи рублей. Это следует из результатов опроса.

Как сообщает «МК в Питере» с ссылкой на данные сервиса SuperJob, для 55% петербуржцев родителям необходима финансовая поддержка от взрослых детей. Еще треть респондентов придерживается мнение, что помочь старшим поколениям можно, когда в этом есть серьезная необходимость. По мнению 4% горожан считает, что их родители могут обойтись без материальной поддержки.

По всей России ситуация выглядит следующим образом: для 24% жителей регулярная помощь родителям – это норма, 32% прибегают к ней по необходимости, а 11% делают это с большими перерывами.

Самыми лояльными к старшему поколению оказались москвичи – в столице на помощь родителям выделяют почти 16 тысяч рублей. Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге.

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