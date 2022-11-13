Россиянам рассказали о порядке получения пособия по безработице в 2022 году

Государство выплачивает пособия при трудностях с работой. Рассказываем, как его получить.

Некоторые россияне сталкиваются с проблемами при поиске работы. Это приводит к необходимости оформить пособие по безработице. Чтобы получить его, гражданин должен встать на учет в центре занятости населения. Это можно сделать как онлайн, через портал «Работа России» так и офлайн, придя в центр занятости населения. Информация об этом размещена на портале «Объясняем.рф».

В течение 10 дней россиянам подбирают вакансии и приглашают на рассмотрение. За этот период гражданин имеет право взять подработку, для этого существуют оплачиваемые общественные работы. При согласии на предложение, но отказе работодателя человека признают безработным и назначают пособие. На три месяца, если раньше не было опыта работы или работа за последний год длилась меньше шести месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты — 1500 рублей); на шесть месяцев, если работа за последний год длилась более шести месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты в первые 3 месяца — 12 792 рубля, а далее — 5000 рублей). Предпенсионерам пособие могут выплачивать до 12 месяцев. Максимальный размер — 12 792 рубля.

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