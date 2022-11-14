В Петербурге обновлённый Дом Зингера посетили 25 тысяч человек

В обновленный Дом книги, расположенный на Невском проспекте Санкт-Петербурга, за первые выходные пришли около 25 тысяч человек.

Как сообщает «МК в Питере» магазин постепенно возвращается к обычному режиму работы. Его двери открыты для всех желающих каждый день с 10:00 до 22:00.

В церемонии открытия, состоявшейся 12 ноября, приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, а также деятели культуры.

«В обновленном Доме Книги будет представлено более 60 тысяч наименований книг и сувениров», – добавили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что открытие Дома Зингера уже состоялось, на цокольный этаж попасть пока не получится. Из-за необходимости проведения работ, он будет недоступен для посещения следующие полгода.

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