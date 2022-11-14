В Петербурге 93% сделок на рынке новостроек заключили через ипотеку

В октябре 2022 года 93% сделок на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга осуществлялись с помощь ипотечного кредита. По сравнению с сентябрем доля ипотеки увеличилась на 3%. Так было достигнуто самое высокое значение за весь период наблюдений.

Как сообщили в пресс-службе компании «Петербургская недвижимость», с сентября существенных изменений в структуре сделок по ипотеке не наблюдается. При этом 72% приходятся на ипотеку с господдержкой, 19% а – на семейную ипотеку, еще 7% – на стандартную программу и 2% – на ипотеку для IT-специалистов.

«Востребованность ипотеки с господдержкой объясняется ее доступностью максимально широкому кругу граждан», – добавили в сообщении пресс-службы.

Стабилизация цен, актуальная последние полгода, показывает, что в Северной столице на рынке недвижимости сложились благоприятные условия для покупателя.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что популярность межрегиональных круизов в Петербурге упала ниже допандемийной.