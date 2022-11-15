В Петербурге 15 ноября утро началось со снега

В Петербурге 15 ноября утро началось со снега
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Утро вторника, 15 ноября, в Санкт-Петербурге выпал снег. Следовательно, прогнозы синоптиков оказались правдивы.

Так ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что сейчас Северная столица находится под влиянием циклона, смещающегося на юг.

«В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица», – рассказал эксперт в своем официальном telegram-канале.

По его словам, в Санкт-Петербурге сформируется временный снежный покров. Температура воздуха при этом будет колебаться в районе +1…+3 градусов в городе и составит около -2…+3 градусов в Ленинградской области.

«В среду местами небольшой снег, гололедица и около 0 градусов», – подытожил Михаил Леус.

Следует также отметить, что, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», утром петербуржцев ждут 5-балльные пробки. При этом в социальных сетях уже начинают появляться сообщения о трех авариях, произошедших на территории Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что 15 ноября в Санкт-Петербурге должен образоваться снежный покров. Об этом рассказал рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем telegram-канале.

Александр Колесов михаил леус мокрый снег непогода


 

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