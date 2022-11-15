Россиянам рассказали, что сделать с «грабительской» квинтанцией за ЖКУ

Россиянам рассказали, что сделать с «грабительской» квинтанцией за ЖКУ
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Если в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг указана слишком большая сумма, следует проверить, не обманывают ли вас. При этом завышенные счета за услуги ЖКХ караются штрафом, рассказал юрист Европейской Юридической Службы Юри Аванесов.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на мнение эксперта, для начала следует запросить у исполнителей услуг сведения о правильности расчета стоимости оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Важно, чтобы были указаны размер и структура платежа, а также его нормативно-правовым образование.

Рассмотрение поданного заявления займет три дня, добавил эксперт. Следует отметить, что в случае, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он будет обязан выплатить штраф в 50% от правильной оплаты.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с января 2023 года жители Санкт-Петербурга будут оплачивать ЖКХ одной квитанцией.

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