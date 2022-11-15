ООН: на Земле проживает 8 млрд человек

Численность населения Земли перешла отметку в 8 млрд человек. За последние 12 лет она увеличилась почти на 1 млрд, сообщили в пресс-службе ОНН.

Согласно прогнозам экспертов, к 2023 году численность людей на планете достигнет 8,5 млрд, а к 2080 – 10,4, что станет ее пиком. Также следует отметить, что за последние 200 лет размер человечества увеличился восьмикратно. При 1,6 млрд человек в 1900-х годах к началу 2000-х показатель достиг отметки в 6 млрд, а начиная с 2011 года превышал 7 млрд.

Объяснить такую динамику можно развитием медицины, санитарии, а также улучшением общего качества жизни на планете. Тем не менее, следует из данных организации, темпы прироста населения Земли постепенно снижаются. В связи с этим в период с 2022 по 2050 год, как минимум, в 60 странах число жителей уменьшится на 1%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по данным Минобрнауки, Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов.