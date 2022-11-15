В Петербурге завершилась разводка трех мостов

В Санкт-Петербурге 15 ноября подошел к концу сезон разводки трех мостов – Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, сезон навигации на рукавах Невы завершился. На них, в свою очередь, расположены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. Однако на Неве, Большой и Малой Неве корабли продолжат ходить до конца ноября. Соответственно, мосты, расположенные на этих реках, прекратят разводить в последний день осени.

Также отмечается, что в случае технической необходимости мосты могут разводиться для пропуска некоторых кораблей. Например, с 15 по 19 ноября в период с 1:30 до 4:30 перекроют движение на Кантемировском мосту. Это связано с техническими работами, уточнили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что популярность межрегиональных круизов в Санкт-Петербурге упала ниже допандемийной. Разница с показателям 2019 года составила 17%.