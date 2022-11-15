«Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали соглашение о кредитном лимите на 99 млрд рублей

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпроманк подписали договор об увеличении кредитно-документарного лимита, который действует в рамках проектного финансирования, и открытии новой кредитной линии на строительство объектов жилой, социальной и транспортной инфраструктуры. Сумма лимита составила более 99 млрд рублей. Полученная в рамках договора сумма обеспечит объекты застройщика стабильным финансированием до 2025 года и позволит построить 45 жилых домов общей площадью свыше 860 тыс. кв. м и 9 социальных объектов, а также создать транспортную инфраструктуру и рекреационные зоны.

Соглашение, в рамках которого будет развиваться строительство в жилых районах «Северная долина» и «Юнтолово», было подписано заместителем управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка Владимиром Чекурдой и генеральным директором «Главстрой Санкт-Петербург» Александром Лелиным.

В Приморском районе в жилом комплексе «Юнтолово» за счет полученных средств будут возведены три жилых квартала, где расположатся 30 жилых домов (общая площадь более 600 тыс. кв. м), пять паркингов, две школы на 2025 учеников, три детских сада на 680 мест и поликлиника. Будут созданы зоны рекреации и проведены работы по благоустройству территории.

Выделенные денежные средства также пойдут на строительство 15 жилых домов и паркинга в жилом комплексе «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга (общая площадь составит более 260 тыс. кв. м). На территории запланировано возведение двух детских садов на 560 мест, школы на 1750 мест, которая станет одной из крупнейших в городе, и трех новых дорог.

Крупнейший договор проектного финансирования на сумму 30 млрд рублей «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали в 2019 году. Благодаря этому к настоящему моменту построены 23 жилых дома площадью более 320 тыс. кв. м в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово». Кредитные средства также пошли на создание транспортной инфраструктуры.

«Мы благодарны нашему ключевому партнеру Газпромбанку за поддержку. Подписание договора о проектном финансировании позволяет нам продолжать долгосрочно развивать территории наших жилых комплексов в Выборгском и Приморском районах города, строя качественное жилье, важные социальные и транспортные объекты», — сказал после подписания договора Александр Лелин.

Он отметил, что компания «Главстрой Санкт-Петербург» одна из первых в городе приступила к продаже строящегося жилья через счета эскроу. С их применением ведется сегодня продажа всех квартир в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». И это позволяет клиентам компании не волноваться за сохранность своих средств.

Владимир Чекурда назвал «Главстрой Санкт-Петербург» крупнейшей девелоперской компанией и указал на то, что увеличение кредитного лимита по действующему договору подтверждает высокий уровень сотрудничества между нею и Газпромбанком.

«За последние годы Газпромбанком накоплен большой опыт финансирования объектов жилищного строительства, в значительной степени благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнером в Санкт-Петербурге – «Главстрой Санкт-Петербург», — заявил первый вице-президент Газпромбанка Александр Ушаков.

Он отметил, что проекты, подобные тем, которые реализует «Главстрой Санкт-Петербург», отличаются комплексным подходом. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить новоселов и необходимой инфраструктурой – транспортной, социальной и инженерной – сразу после заселения, с другой — способствует «дальнейшему развитию жилищного строительства в регионе и строительной отрасли в целом».