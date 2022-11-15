В Петербурге инженера метро задержали за два с половиной года взяток

В Санкт-Петербурге инженер АО «Метрострой Северной столицы» два с половиной года получал зарплату за своего знакомого, которого он пристроил проходчиком.

Как 15 ноября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, 37-летний работник договорился с коллегами из АО «Метрострой Северной столицы» и ОАО «Метрострой», чьи личности пока не установлены, о фиктивном трудоустройстве знакомого.

Благодаря этому злоумышленник в период с апреля 2020 года по октябрь 2022 года получал «прибыль» в качестве взятки в размере, превышающем 2 млн 700 тыс. рублей.

Вопрос о предъявлении обвинений и выходе в суд с ходатайством об избрании меры пресечения находится на этапе решения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области задержали главу администрации Сясьстроя. Она обвиняется в мошенничестве. Подписание актов с заведомо недостоверными сведениями привело к необоснованному перечислению более 3 млн рублей коммерческой организации.