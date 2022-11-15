Путин может возглавить оргкомитет по 80-летию снятия блокады

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил, что будет руководить оргкомитетом по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

«Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу», –цитирует РИА Новости слова президента, сказанные им на заседании Российского оргкомитета «Победа».

По словам Владимира Путина, решение о руководстве оргкомитетом будет принято им в ближайшее время. Он также напомнил, что Санкт-Петербург является родным городом для его семьи.

«Обязательно мы вернемся и обсудим и весь проект, и мое участие в нем», – подчеркнул он.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из совета по культуре Санкт-Петербурга исключили Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт. Причины такого решения не были указаны в постановлении, которое подписал губернатор города Александр Беглов.