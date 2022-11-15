Из совета по культуре Петербурга Покраса исключили Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас и актриса Ксения Раппопорт больше не выходят в состав совета по культуре и искусству Санкт-Петербурга.

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Северной столицы Александром Бегловым, опубликовали на официальном сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

Кроме художника и актрисы в «список исключенных» вошли Дмитрий Озерков, в прошлом заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, и бывший руководитель Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара.

Следует отметить, что совет по культуре и искусству Санкт-Петербурга действует с 2011 года и возглавляется лично губернатором города Александром Бегловым.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд не дал мобилизованному петербуржцу перевестись из минометчиков в артиллеристы.