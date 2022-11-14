Суд не дал мобилизованному петербуржцу перевестись из минометчиков в артиллеристы

Выборгский районный суд отказал жителю Санкт-Петербургу, который просил перевести его из минометчиков в артиллеристы. Последним он подходит по образованию и специальности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

«Имея высшее образование (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище), достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса», – объяснил свою позицию истец.

Новой специальности ему придется учиться с нуля, что поставит под угрозу как жизнь самого призывника, так и безопасность его подчиненных.

Суд позицию истца не поддержал и отказал ему. При этом, по словам судьи, прошедшего военную службу, артиллеристу не так трудно стать минометчиком. Мотивационная часть решения еще не изготовлена.

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