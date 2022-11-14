Смольный выиграл суд по Конюшенному ведомству

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ООО «БИМС» в иске к комитету имущественных отношений (КИО). Микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс. рублей пыталось оспорить решение комитета отклонить заявку на участие в аукционе по аренде зданий на Конюшенной площади.

«Для участия в аукционе было подано семь заявок, в том числе ООО «БИМС» и ООО «Бахчасарай». Заявка ООО «БИМС» не была допущена к аукциону», – указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда.

Именно ООО «Бахчасарай» победило в торгах, прошедших в конце мая. Будучи не допущенной к торгам, ООО «БИМС» подала в суд на КИО. Согласно позиции истца, решение по недопуску к аукциону нужно пересмотреть, а также приостановить реконструкцию объекта, поскольку работы на его территории до разрешения спора принесут компании «ущерб в виде неполученной прибыли».

Дело рассматривалось почти пять месяцев. В итоге суд встал на сторону КИО.

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