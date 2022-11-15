В Петербурге больше нельзя выходить на лед

На территории Санкт-Петербурга начал действовать запрет выхода на лед. Он останется актуальным до 15 апреля следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на лед. Запрет устанавливается на срок с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года», – уточнили в сообщении.

Петербуржцам, вышедшим на лед рек и каналов Невы, грозит административная ответственность и штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. В исключения попадают Финский залив, а также ряд озер, прудов, карьеров и водохранилищ, расположенных в Северной столице.

Там на лед можно выйти, когда наступят устойчивые холода с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года. Эти сроки могут поменяться в зависимости от погоды.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге начнется переход на новую снегоуборочную систему в 2023 году.