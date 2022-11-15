Петербург перейдет на новую снегоуборочную систему в 2023 году

Петербург перейдет на новую снегоуборочную систему в 2023 году
Фото: пресс-служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга

С 1 января в Санкт-Петербурге будет введена новая система уборки снега. Вопросы о переходе на нее обсуждались во время прямого эфира Центра управления регионом.

В рамках первого этапа за работу возьмутся подрядчики, заключившие договоры на зимнюю уборку. С целью ужесточения контроля за их работой городским властям пришлось привлечь прокуратуру.

Второй этап начнется одновременно с первым и продлится до 1 июля. В течение этого периода в каждом районе подрядчиков сменят государственные компании, для которых уже приобрели необходимое оборудование и технику.

С 1 июля, в свою очередь, стартует третий этап. В рамках него вся система зимней уборки будет приведена в соответствие с единым стандартом. Также планируется создание кафедры управления ЖКХ.

Следует отметить, что прошлой зимой петербуржцы пожаловались на опасные крыши 7,5 тысяч раз. Об этом рассказал начальник технического управления Жилищного комитета Северной столицы Андрей Джалалов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, согласно данным главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, циклон покинет город уже к вечеру 15 ноября.

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