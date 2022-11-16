«Все равно непонятно»: в России стали популярны двойники Пугачевой

В России вырос спрос на двойников Аллы Пугачевой. Артистка считает лучшими пародистами мужчин.

Пока 73-летняя звезда ведет светский образ жизни в Израиле, где уже длительное время проживает вместе с семьей, на родине вырос спрос на ее двойников. Дело в том, что поклонники скучают по выступлениям Аллы Борисовны. Особенно это обострилось от осознания фанатов, что Примадонна не будет участвовать в «Голубом огоньке».

В беседе с «Известиями» продюсер Леонид Дзюник пояснил, что на праздники стали заказывать двойников Пугачевой. Из зала все равно непонятно, особенно, если включить фонограмму. Сама певица отмечала, что лучшие ее пародисты – мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Пугачева начала получать поддержку от Израиля: адвокат раскрыл тайну. По словам эксперта, Примадонна уже оформила себе и близняшкам гражданство ближневосточного государства.