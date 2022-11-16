На «Сортавале» ограничат движение в сторону Петербурга с 16 по 19 ноября

В Ленобласти ремонтные работы внесут коррективы в автомобильное движение. Ограничения продлятся три дня.

На трассе А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области на три дня ограничат пропускную способность автомобилей. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Специалисты будут проводить работы по восстановлению металлического деформационного шва и пришовной зоны на мосту через реку Волчья в период с 16 по 19 ноября. В связи с этим будет перекрыта одна полоса движения в направлении Северной столицы. Отмечается, что на данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти ремонт внесет коррективы в расписание электричек.