Специалист рассказала, какие продукты лучше избегать зимой

Специалист рассказала, какие продукты лучше избегать зимой
Фото: unsplash

Эксперт по питанию предостерегла о вреде некоторых продуктов. Особенно они опасны в зимний период.

Нутрициолог Елена Буторина из регионального центра медпрофилактики в ЯНАО поделилась, что самой вредной едой, особенно в период холодов, является фастфуд. Многие россияне в морозный день не прочь позавтракать, пообедать или поужинать сочным бургером с говядиной, картофелем фри и стаканом газировки. Однако из постоянного рациона такие продукты стоит исключить. Если очень хочется, можно себя побаловать, но не более двух раз в неделю.

Как сообщает «Ямал 1», специалист пояснила, что организм начнет перерабатывать пищу с удвоенной силой, это вреда не принесет. Однако стоит помнить, что фаст-фуд вызывает зависимость: быстрые углеводы хочется потреблять, потому что это вкусно, быстро и доступно. Частые приемы пищи в ресторанах быстрого питания могут нанести вред даже спортсменам.

здоровье медицина продукты


 

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