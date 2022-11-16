Специалист рассказала, какие продукты лучше избегать зимой

Эксперт по питанию предостерегла о вреде некоторых продуктов. Особенно они опасны в зимний период.

Нутрициолог Елена Буторина из регионального центра медпрофилактики в ЯНАО поделилась, что самой вредной едой, особенно в период холодов, является фастфуд. Многие россияне в морозный день не прочь позавтракать, пообедать или поужинать сочным бургером с говядиной, картофелем фри и стаканом газировки. Однако из постоянного рациона такие продукты стоит исключить. Если очень хочется, можно себя побаловать, но не более двух раз в неделю.

Как сообщает «Ямал 1», специалист пояснила, что организм начнет перерабатывать пищу с удвоенной силой, это вреда не принесет. Однако стоит помнить, что фаст-фуд вызывает зависимость: быстрые углеводы хочется потреблять, потому что это вкусно, быстро и доступно. Частые приемы пищи в ресторанах быстрого питания могут нанести вред даже спортсменам.