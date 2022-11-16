К 110-летию Дудинской в Мариинском театре покажут «Баядерку»

В Петербурге покажут балет «Баядерка». На сцене Мариинского театра выступят известные артисты.

В четверг, 17 ноября, в 19:00 в Мариинском театре начинается трехдневная серия показов произведения Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса — балета «Баядерка». Первый спектакль посвятят народной артистке СССР Наталии Дудинской, он приурочен к 110-летию со дня ее рождения, состоявшегося в августе. Информацией об этом поделились в пресс-службе театра.

Исполнителями главных ролей в юбилейной постановке станут Виктория Терешкина (Никия), Кимин Ким (Солор) и Надежда Батоева (Гамзатти). В остальных лидирующими исполнителями станут Рената Шакирова, Елена Евсеева и Владимир Шкляров (18 ноября) и Мария Ильюшкина, Екатерина Осмолкина и Андрей Ермаков (19 ноября).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мариинском театре трижды за ноябрь состоится опера Прокофьева «Война и мир». С 2000 года ее преобразовали в спектакль.