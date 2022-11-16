Петербуржцам рассказали, как избавиться от зацикленности на плохих новостях

Петербуржцам рассказали, как избавиться от зацикленности на плохих новостях
Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Специалист рассказала о борьбе с тревожностью от плохих новостей. Есть простой способ.

Психолог Станислава Зарудная пояснила, что думскроллинг – это болезнь XXI века, она выражена в навязчивом стремлении постоянно читать негативные новости, даже если от их прочтения портится настроение. Есть способы, как бороться с этим.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», при просмотре плохих новостей вырабатывается адреналин. Организм воспринимает это как впечатление. На постоянной основе такие скачки настроения истощают нервную систему. Чтобы избавиться от думскроллинга, нужно взять ручку и выписать, как улучшится жизнь после отказа от этой привычки. Потом необходимо определить, чем занять свободное время. Подойдет спорт, чтение, творчество.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал о полезных для нервной системы напитках. С кофе стоит быть аккуратнее.

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